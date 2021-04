Belen Rodriguez, alle Maldive, fa una bellissima dedica al fidanzato ma tutti notano un dettaglio che riguarda la location scelta per la vacanza

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si stanno godendo un periodo di vero e proprio relax alle Maldive. La showgirl argentina in queste ultime ore ha deciso di scrivere sui social una dedica per il suo compagno dal quale avrà presto la sua seconda figlia, Luna Marie. Nel frattempo, però, il popolo del web ha notato un dettaglio che non è di certo passato inosservato.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese più felici e innamorati che mai. La coppia in questi giorni si trova alle Maldive dove sta trascorrendo un periodo di riposo lontano dal caos della città. É di queste ultime ore la dedica che la showgirl argentina ha rivolto al proprio compagno che ha emozionato tutti.

Ti desideravo così, lunatico, forte e fragile al contempo, ti preferisco fluttuante, disperso nella tua indecifrabile atmosfera dove scarseggia la gravità, perché tu vai oltre, puoi volare in alto mantenendo i piedi fermi sulla terra. Tu capovolgi la banalità rincorrendo senza tregua i preconcetti e i pregiudizi per poi abbatterli con fervore, regalando in cambio soluzioni sensate per unire l’essere umano e mai dividerlo. Ed io mi soffermo a guardati tra le braccia di Morfeo, e li chiedo di fermare gli orologi per un po’ non voglio perdermi un secondo di te.

Sono queste le dolci parole che Belen Rodriguez ha scritto per Antonino Spinalbese. Sembra dunque che Belen abbia trovato la vera felicità dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. E proprio riguardo l’ex ballerino il popolo del web ha notato un dettaglio che non è passato inosservato.

Belen Rodriguez in vacanza alle Maldive nello stesso resort in cui andò con Stefano De Martino

Nonostante le critiche ricevute per la decisione di atterrare alle Maldive, Belen e Antonino si godono il periodo di relax in questo paradiso terrestre. La location scelta per il loro soggiorno non poteva essere più romantica. Gli utenti, però, hanno notato che il resort scelto per la vacanza è lo stesso in cui Belen andò con l’ex marito Stefano De Matino.

L’arcipelago dell’Oceano Indiamo sembra piacere moltissimo alla showgirl tanto che lo scelse anche per trascorrere una vacanza insieme ai suoi ex Fabrizio Corona ed Andrea Iannone.