Fiorello, conosciamo meglio la figlia Angelica, debuttante in televisione già da piccolissima

Da ormai tre mesi va avanti l’appuntamento quotidiano con Viva Rai2! e la vivace conduzione di Rosario Fiorello. Prima che giungesse quel ritmo movimentato tipico della programmazione del noto live radiofonico, il presentatore si è goduto qualche settimana di meritato riposo.

Proprio in quei giorni, Fiorello è stato immortalato dal settimanale ‘Chi’ mentre passeggiava per le strade di Roma insieme alla figlia Angelica Fiorello, suscitando subito l’interesse nei confronti di lei.

Lunghi capelli castani raccolti in una coda, addosso una t-shirt oversize, pantaloncini, sandali e un casco stretto in mano per il giro in moto con papà. Angelica Fiorello si presenta come una ragazza di diciassette anni dall’aspetto naturale e pronto all’avventura. Tra le sue passioni c’è molto da raccontare e, soprattutto, da mostrare.

Angelica è nata nel 2006 dal matrimonio tra Rosario Fiorello e Susanna Biondo, e pare essere abituata alle apparizioni televisive già a partire dagli sketch di suo padre di quando era molto piccola. L’abbiamo vista tra le braccia di papà ai tempi del Fiorello Show (nel 2009) e, spostandoci a ricordi più recenti, è stata diverse volte tra il pubblico di Viva Rai2!.

In un’occasione particolare, nel maggio dell’anno scorso, in occasione del compleanno di Fiorello, Angelica Fiorello ha eseguito una cover di “Io vagabondo” dei Nomadi, in versione piano e voce, commuovendo il padre con il suo talento.

Proprio come lui, Angelica mette in evidenza una grande intonazione e la capacità di intrattenere il pubblico. Nel video, inoltre, la pioggia cade sembra quasi evidenziare la poeticità del momento. Oltre alla sua passione per la musica, ci sono poche notizie su di lei, se non il fatto che frequenta il liceo classico a Roma e condivide l’affetto di mamma e papà con la sorella maggiore, Olivia Testa.

Nata dalla precedente relazione di Susanna Biondo con l’imprenditore Edoardo Testa, Olivia ha 28 anni, e vive attualmente nell’affetto della madre e del patrigno. La ragazza ha sempre considerato Fiorello come un vero genitore, considerando che il conduttore e l’attuale moglie sono legati dal 1996 e si sono sposati nel 2003.