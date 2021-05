Fiori d’arancio per la nota conduttrice, la coppia è convolata a nozze davanti a pochi intimi

Fiori d’arancio per la nota conduttrice Camila Raznovich. Il noto volto del Kilimangiaro, infatti, è convolata a nozze con l’imprenditore francese Loic Fleury. La coppia sta insieme dal 2016 e la cerimonia è stata piuttosto riservata, non solo per le norme anti-covid ma anche perché la conduttrice non ha rivelato molti dettagli riguardo il lieto evento.

In un’intervista rilasciata al programma condotto da Serena Bertoli, Oggi è un altro giorno, la nota conduttrice aveva rivelato qualche piccolo dettaglio dei fiori d’arancio. Oltre a ciò, il noto volto del Kilimangiaro ha rivelato come l’incontro con il suo attuale marito sia stato, in realtà, un vero e proprio colpo di fulmine.

Queste sono state le sue parole:

Ho impiegato quattro secondi a innamorarmi di lui. Quando mi ha invitato a ballare e mi ha posato la mano sulla schiena era innamorata.

I primi scatti pubblicati dopo la pronuncia del fatidico sì sono stati condivisi dall’amica della sposa, Rosa Fanti, nonché moglie del noto chef Carlo Cracco.

Fiori d’arancio per Camila Raznovich, chi è il marito Loic Fleury

Stando a quanto dichiarato dalla conduttrice di Rai 3, Camila Raznovich e suo marito Loic Fluery stanno insieme dal 2016. Classe 1973, Loic Fluery è un imprenditore francese molto appassionato di musica e sport. L’uomo è già padre di un bambino avuto dalla sua precedente relazione.

Anche Camila Raznovich è mamma di due bambine, nate dalla precedente relazione con l’architetto Eugenio Campari, Viola e Sole. Le bimbe sono nate rispettivamente nel 2009 e nel 2011. Un’altra storia importante per la conduttrice è stato il suo primo matrimonio, terminato nel 2001.