Fiori d’arancio per la cantante, annunciate le nozze

Fiori d’arancio per Luisa Corna. La nota cantante e modella si prepara a convolare a nozze con Stefano Giovino, ufficiale della marina al quale è legata da ben 7 anni. Stando a quanto dichiarato da Luisa Corna, le nozze sono state rimandate a causa del Coronavirus ma la cantante non vede l’ora di pronunciare il fatidico sì.

Anche se non ha svelato la data e il luogo del grande giorno, è tutto pronto per il matrimonio di Luisa Corna e Stefano Giovino. La cantante non vede l’ora di sposare il compagno al quale è legata da 7 anni. Nonostante l’annuncio dei fiori d’arancio, i fan non vedono l’ora di saperne qualcosa di più.

L’amore con Stefano è stato un vero e proprio colpo di fulmine, come da lei stessa dichiarato. Queste sono state le parole della cantante:

Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine.

Fiori d’arancio per Luisa Corna: vita privata della showgirl

La vita di Luisa Corna è stata scandita da amori molto importanti della sua vita. Prima di incontrare l’amore della sua vita, Stefano Giovino, la cantante è stata legata al calciatore Aldo Serena e al noto cantante Alex Britti.

In Stefano Giovino, però, Luisa Corna ha trovato l’uomo della sua vita e per questo non vede l’ora di convolare a nozze. A riguardo, la nota cantante ha dichiarato:

Sono felicemente innamorata da quasi sette anni. Quando si ha un rapporto soddisfacente e completo è come se si vivesse in uno stato di grazia, riempie la vita. Ho vissuto tanti anni da sola e stavo bene. Però quando hai vicino una persona con la quale ti trovi, è ancora meglio.

E, continuando, Luisa Corna ha dichiarato: