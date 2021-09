Fiori d’arancio per la coppia: i due ballerini di Amici sono convolati a nozze

Si sono conosciuti durante la 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi e da allora non si sono più lasciati. Stiamo parlando di Bryan Ramirez e Paola De Filippis che in Puglia, a Bari, hanno celebrato i tanto attesi fiori d’arancio. Ora i due ballerini si godono il loro meritato viaggio di nozze.

Bryan Ramirez e Paola De Filippis sono diventati marito e moglie. La coppia, che si è conosciuta durante la 17esima edizione di Amici, ha pronunciato il fatidico sì in Puglia, a Bari. Dopo la celebrazione delle nozze, sono molti gli scatti condivisi dai due per mostrare a tutti la loro immensa felicità.

Fiori d’arancio per Bryan Ramirez e Paola De Filippis: l’amore della coppia nato ad Amici

Come già anticipato, Bryan Ramirez e Paola De Filippis, entrambi ballerini, si sono conosciuti durante la 17esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e da allora non si sono più lasciati. Anche se non sono riusciti a mettersi in tasca la vittoria del programma, i due ballerini hanno portato a casa qualcosa di molto più grande.

Lo scorso luglio l’uomo aveva stupito la ballerina sui social con un’emozionante dedica:

Ha detto sì. Quando sono caduto, tu eri lì a prendermi. Mi hai dato forza anche quando non ne avevo. Da quando ci sei tu, la mia vita è cambiata a 360 gradi. Sei stata la luce che ha illuminato il mio cammino.

E ancora:

Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei la persona che voglio nella mia vita. Sono certo che siano pochi gli amori come il nostro. Siamo e saremo io e te contro il mondo. Ti amo con il cuore e non solo.

Dopo la condivisione degli scatti riguardo i fiori d’arancio, moltissimi sono stati coloro che hanno inviato messaggi di auguri alla coppia, congratulandosi e augurando loro tutta la felicità di questo mondo.