É di questi giorni la notizia dei possibili fiori d’arancio tra Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone. A lanciare il gossip è il settimanale ‘Nuovo Tv’. Il giornale, infatti, ha raccontato della proposta di matrimonio che sarebbe arrivata alla conduttrice in occasione di una vacanza al nord della Francia.

Antonella Clerici si prepara a sposare il compagno Vittorio Garrone? Questo è il gossip pubblicato dal settimanale ‘Nuovo Tv’ che parla di una proposta di matrimonio da sogno fatta alla conduttrice dal suo compagno. La notizia sembra essere certa dal momento che il giornale rivela che la coppia avrebbe già scelto la data dei fiori d’arancio.

I rumors su un possibile matrimonio tra Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone circolavano già da un po’. In particolar modo, le voci dei fiori d’arancio sono diventate insistenti sin da quando il compagno della nota conduttrice ha ottenuto l’ufficiale divorzio dalla sua ex moglie.

Stando alle notizia condivisa dal noto giornale, Vittorio Garrone avrebbe organizzato una proposta di matrimonio davvero da sogno. La coppia, infatti, ha trascorso alcuni giorni di vacanza nei meravigliosi paesaggi del nord della Francia. Proprio qui si pensa che l’uomo avrebbe chiesto alla nota conduttrice di sposarlo.

Fiori d’arancio per Antonella Clerici: l’amore con Vittorio Garrone

Dopo la circolazione del gossip sulle presunte nozze, i diretti interessati non hanno ancora confermato né smentito la notizia dei fiori d’arancio. Secondo alcune indiscrezioni, però, la coppia avrebbe già deciso la data della celebrazioni delle nozze.

In attesa di scoprire qualche informazione in più riguardo tale gossip, ricordiamo che Antonella Clerici sta pensando anche al lavoro. Una delle conduttrici più amate, infatti, si sta preparando ad entrare nuovamente nelle case degli italiani con il programma É sempre Mezzogiorno. Come ogni anno, la trasmissione farà compagnia ai telespettatori tutti i giorni prima del Tg 1.