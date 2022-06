Fiori d’arancio per Paola Turci e Francesca Pascale: le nozze segrete in Toscana

Le nozze sono previste per sabato 2 luglio in Toscana: ecco tutti i dettagli

In queste ultime ore Paola Turci e Francesca Pascale sono tornate al centro della cronaca rosa. Stando alle informazioni circolanti in rete pare che la coppia si stia preparando a pronunciare il fatidico sì. I fiori d’arancio verranno celebrati il 2 luglio in Toscana. Scopriamo insieme tutti i dettagli del matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale.

In queste ultime ore i noti quotidiani ‘Leggo’ e ‘Il Messaggero’ hanno annunciato i fiori d’arancio tra Paola Turci e Francesca Pascale. Stando a quanto pubblicato dai noti giornali, la coppia si sta preparando a pronunciare il fatidico sì con delle nozze segrete che verranno celebrate il 2 luglio in Toscana, precisamente nella zona di Montalcino.

Ricordiamo che Paola Turci e Francesca Pascale stanno insieme da due anni. La cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi sono state paparazzate insieme per la prima volta nel 2020 durante una vacanza in Cilento. In quell’occasione il noto giornale è riuscito ad immortalare i momenti di intimità della coppia.

Fiori d’arancio per Paola Turci e Francesca Pascale: le parole della cantante

In una recente intervista Paola Turci ha parlato dell’amore vissuto con la Pascale. A riguardo la cantante si è espressa con queste parole:

Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero.

Oltre a ciò, Paola Turci ha svelato anche il gossip su Gianna Nannini. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Avevo 20 anni quando mi dissero: “Si dice che stai con Gianna Nannini”. Con un po’ di vergogna devo ammettere che, allora, non sapevo neppure che cosa significasse essere omosessuale.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire ulteriori dettagli riguardo i fiori d’arancio tra Paola Turci e la sua compagna Francesca Pascale.