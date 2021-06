Fiori d’arancio per l’attore, la coppia è convolata a nozze in segreto

Fiori d’arancio per Luca Argentero e Cristina Marino convolati a nozze lo scorso 5 giugno a Città della Pieve con rito civile. A celebrare la cerimonia il sindaco della città, Fausto Risini. Dopo le nozze, la coppia ha festeggiato il lieto evento nella propria casa in compagnia di pochi invitati.

É stato proprio il primo cittadino di Città della Pieve a dare la notizia del matrimonio tramite la condivisione di un video sulla sua pagina Facebook. Dopo la celebrazione della cerimonia, la coppia è tornata a casa dove ha festeggiato in maniera intima insieme a parenti e alcuni amici.

Le nozze sono state celebrate nello splendido giardino di casa della coppia, sotto ad uno splendido pergolato velato di bianco. Ad accompagnare la bellissima tavolata, le vistose decorazioni floreali con imponenti candelabri.

Ormai umbro d’adozione, Luca Argentero ha deciso di vivere proprio in Umbria insieme a sua moglie e alla figlia Nina Speranza. Il primo a condividere la notizia del noto attore e della modella è stato il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini con la condivisione di un video su Facebook. Queste sono state le parole che il primo cittadino ha voluto dedicare alla coppia:

Ieri c’è stato un bell’evento, il matrimonio di Luca Argentero con Cristina. E’ stato un evento importante, perché Luca Argentero ha con noi un’amicizia particolare, nel senso che ormai è pievese iscritto alla nostra anagrafe, quindi un pievese a tutti gli effetti. Ha scelto di sposarsi nella nostra città, questo ci ha riempito di orgoglio. Ricordo che Argentero ci ha donato anche quel video, quindi il suo impegno a rilanciare questa città. E’ stato bello per me poterlo portare a matrimonio insieme a Cristina, è stato commovente perché veramente ho visto in loro l’entusiasmo di farlo e di farlo qui. Grazie Luca e grazie Cristina.