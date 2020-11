Francesco Oppini se l’è vista brutta lunedì sera per le gravi frasi proferite su Dayane Mello e Flavia Vento. Il figlio di Alba Parietti ha seriamente rischiato di lasciare per squalifica il Grande Fratello Vip, tuttavia ha ricevuto la ‘grazia’ dalla produzione.

Le considerazioni inopportune di Francesco Oppini su Flavia Vento

Le esternazioni di Francesco Oppini nei riguardi di alcune donne della Casa hanno indignato parecchi telespettatori. Considerazioni certamente fuori luogo, inappropriate ancor di più in una trasmissione seguita da milioni di persone. I messaggi lanciati hanno infastidito pure il presentatore Alfonso Signorini, che ha riservato una bella tiratina d’orecchie al giovane.

Frasi choc

Durante la chiacchierata con Tommaso Zorzi, il commentatore sportivo (racconta le partite della Juventus per 7 Gold) ha affermato che donne come Flavia Vento rischiano di essere malmenate dagli uomini. Una tipo la showgirl ti farebbe davvero rischiare di farla fuori dalle botte.

Gente con un certo carattere, una certa personalità farebbero perdere la pazienza agli uomini. Per concludere, Oppini ha confermato di capire che fanno venir voglia di arrivare pure a mettere le mani addosso.

Riunione decisiva

Nel corso del confronto in diretta su Canale 5, Signorini ha comunicato la punizione a Oppini, spedendolo direttamente in nomination. Il direttore del settimanale Chi ha spiegato a chiare lettere che gli autori avevano tenuto una riunione per stabilire il suo destino e che qualcuno aveva optato per buttarlo fuori dal reality.

Flavia Vento fa sentire la sua voce

Fino a questo punto Flavia Vento aveva preferito barricarsi nel silenzio. Ma poco fa ha commentato con un tweet dove si chiede come ci riesca Francesco a parlare di lei senza manco conoscerla bene. In merito alla questione Oppini, la Vento può solamente dire che non lo vede da 16 anni. Hanno partecipato al reality show La Fattoria e ci avrà parlato insieme 5 minuti. Dunque la domanda è: come mai cova un tale odio nei suoi confronti? Infine, un appello: stop alla violenza sulle donne.