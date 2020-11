Nel corso delle ultime ore Flavio Briatore ha sorpreso tutto il web con un post che lui stesso ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Si tratta di un video il quale mostra Nathan Falco alle prese con il ruolo da barista. Infatti, appare il figlio dell’imprenditore fare cappuccini in un locale a Montecarlo di sua proprietà.

Flavio Briatore è di nuovo al centro della cronaca rosa, questa volta però non per via di uno scandalo ma al contrario per una buona causa. Infatti, il celebre imprenditore ha ricevuto commenti positivi e complimenti per aver compiuto un gesto di grande modestia. L’uomo ha mostrato sui social suo figlio fare cappuccini nel suo locale per dimostrare l’importanza dei primi passi.

Mentre Elisabetta Gregoraci è nella casa del Grande Fratello Vip, suo figlio Nathan Falco è con suo padre Flavio Briatore. Se qualche mese fa il celebre imprenditore è stato sommerso di critiche e accuse, questa volta è accaduto l’esatto contrario.

Di recente, lo stesso Flavio Briatore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui appare suo figlio Nathan Falco fare i cappuccini dietro al bancone del suo locale. Sebbene il filmato possa apparire molto scherzoso e divertente, in realtà nasconde un messaggio molto importante.

Infatti, l’ex compagno di Elisabetta Gregoraci con queste parole ha voluto racchiudere il significato del suo post:

I primi passi di Nathan Falco nel business



Quello compiuto fa Flavio Briatore è stato un gesto moto apprezzato da tutti i suoi seguaci i quali hanno scritto numerosi commenti positivi sotto il video.

Insomma, possiamo dire che Flavio Briatore, dopo mesi di attacchi e critiche, ha ben saputo come riparare le incongruenze passate. Infatti, grazie a suo figlio Nathan, ha ottenuto finalmente un riconoscimento da tutti i suoi fan. Chissà cosa penserà Elisabetta Gregoraci in merito alla questione? Non ci resta che scoprirlo!