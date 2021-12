Fiocco rosa in casa di Fortunato Cerlino e Antonella Sava. L’attore italiano, famoso per aver interpretato il boss Pietro Savastano nella serie tv Gomorra, e la photo editor sono infatti da poche ore diventati genitori per la loro seconda volta. Sul profilo Instagram di lui è apparsa una dolcissima foto della manina della piccola appena nata.

Credit: fortunatocerlino – Instagram

Decine e decine i ruoli che Cerlino ha ricoperto nel corso della sua lunga e prosperosa carriera nel mondo del cinema e della televisione.

Ha debuttato sul piccolo schermo nel 1997, comparendo in una puntata di Un Posto al Sole. Poi, dai primi anni 2000 in poi, la sua carriera è stata un crescendo verso un successo praticamente nazionale.

Su tutti, però, c’è un ruolo che lo ha reso famoso non solo in Italia, ma letteralmente in tutto il globo. Parliamo della sua interpretazione nelle prime due stagioni di Gomorra.

In questa produzione lui ha vestito i panni di Don Pietro Savastano, il boss mafioso che dirigeva il clan camorristico di Napoli.

La serie, con protagonisti anche Salvatore Esposito e Marco D’amore su tutti, che si è conclusa proprio nei giorni scorsi con le ultime puntate della quinta stagione, ha raggiunto un successo straordinario letteralmente in tutto il mondo.

Fortunato Cerlino e l’annuncio della nascita della sua seconda bambina

Credit: _antonella.sava_ – Instagram

Fortunato Cerlino è nato a Napoli il 17 giugno del 1971. Nel 1991, all’età di 20 anni, si è diplomato all’Accademia d’arte drammatica della Calabria.

Riguardo alla vita privata dell’attore non si sa molto, visto che non ha mai o quasi mai pubblicato scatti dei suoi momenti intini sui suoi canali social. Canali che sfrutta soprattutto per lavoro.

Ciò che è noto è che è legato sentimentalmente dal 2015 con la photo editor Antonella Sava. I due si sono sposati con rito civile, celebrato a Triste il 21 luglio del 2018. Circa un anno prima, precisamente il 23 agosto del 2017, Fortunato e Antonella aveva già dato alla luce la piccola Delfina, la loro prima bambina.

Oggi la coppia è al settimo cielo per l’arrivo in famiglia della piccola Lea, nata lo scorso 18 dicembre.

Credit: fortunatocerlino – Instagram

Ad annunciare la nascita ci ha pensato proprio l’attore, che ha pubblicato una foto della manina della piccola appena nata con indosso ancora il braccialetto ospedaliero.

Decine e decine i commenti di amici e colleghi dello spettacolo, che hanno voluto congratularsi con Fortunato e sua moglie per il lieto evento.