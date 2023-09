Gioia immensa per il neo allenatore del Napoli Rudi Garcia e per la sua bellissima compagna, la giornalista sportiva romana Francesca Brienza. I due, nella giornata di venerdì, sono infatti diventati genitori per la prima volta insieme. Per la mamma la piccola Sofia è la prima figlia, mentre il papà aveva già altre tre figlie, tutte femmine, nate da una precedente relazione.

Credit: brienzina – Instagram

Alcune settimane fa Francesca Brienza aveva rilasciato una bellissima intervista a Il Corriere della Sera, nella quale aveva avuto modo e piacere di parlare soprattutto della sua vita privata.

Al centro del discorso ovviamente la sua storia, che ormai dura dal lontano 2014, con il famoso allenatore di calcio francese, Rudi Garcia.

I due si conobbero nel periodo in cui il mister allenava la Roma e lei, giornalista sportiva, era molto vicina all’ambiente giallorosso.

Sono figlia di un maresciallo della Finanza che mi ha cresciuta con regole molto ferree. Sono passati mesi prima che accettassi di prendere quel caffè con lui. Per me Rudi era il mister, poi qualcosa evidentemente è cambiato, ma prima di incontrarlo fuori ho chiesto il permesso al direttore della mia testata. Se a lui avesse dato fastidio probabilmente non avrei mai accettato l’invito. Invece mi spiazzò e mi disse che, giustamente, non c’era nulla di male. Ne fui felice.

Il tenero annuncio di Francesca Brienza

Credit: brienzina – Instagram

Con l’occasione, la giornalista aveva anche dato il lieto annuncio della sua prima gravidanza.

Lo scorso venerdì il giorno che Francesca e Rudi aspettavano da nove mesi è arrivato e la piccola Sofia, questo il nome scelto per la piccola, è finalmente venuta al mondo.

Credit: brienzina – Instagram

Per annunciarlo la neo mamma ha pubblicato una tenera foto sui social, accompagnandola con queste altrettanto dolci parole:

Stamattina un fiore è nato nel nostro giardino, Sofia.🌻 Benvenuta al mondo gioia di mamma e papà. R&F

Sofia come detto è la prima figlia insieme per la coppia. Rudi, che è molto più grande di Francesca, era già padre di tre figlie, tutte femmine, nate dalla sua precedente relazione con la connazionale Veronique. Le ragazze si chiamano Carla, Eva e Lena.

Tantissimi i commenti di auguri da parte di personaggi illustri dello sport.