Gioia immensa per l’attaccante della nazionale inglese e della Roma, Tammy Abraham, che qualche ora fa è diventato papà per la prima volta. Dopo mesi di trepidante attesa il piccolo Amari, figlio dell’attaccante e della sua storica compagna Leah Monroe, è finalmente venuto al mondo e ad annunciarlo ci ha pensato proprio il neo papà.

Credit: tammyabraham – Instagram

Sono giorni d’oro per tanti sportivi italiani o stranieri ma che allo stesso modo hanno un legame speciale con l’Italia.

Danilo Gallinari, star della pallacanestro italiana e dell’NBA, già papà della piccola Anastasia nata nel 2020, ha da pochi giorni annunciato che ben presto avrà un altro figlio. A dargli la gioia sarà sempre la sua compagna Eleonora Boi.

Mattia Perin, portiere italiano della Juventus, sempre nei giorni scorsi ha annunciato la nascita della sua bimba, la piccola Virginia. Si tratta del terzo figlio per lui, che era già papà dei piccoli Leonardo e Vittoria.

In fine Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che si appresta a vincere il terzo scudetto della sua storia. Il terzino ha infatti annunciato pochi giorni fa la nascita di Carolina, la sua seconda bambina.

Tammy Abraham non è italiano, è inglese con origini nigeriane. Tuttavia in Italia ha trovato la sua seconda casa e vive e gioca a Roma da ormai due anni.

Il dolce annuncio di Tammy Abraham

Da qualche ora ha un motivo in più per essere legato per sempre all’Italia e in particolare a Roma.

In un ospedale della Capitale, infatti, in questi giorni è nato il suo primo bambino, il piccolo Amari.

Il bimbo è il frutto dell’amore che lega il bomber alla sua storica compagna Leah Monroe e ad annunciare la sua venuta al mondo ci ha pensato proprio il neo papà.

Dall’ospedale l’attaccante ha infatti pubblicato delle foto, descrivendo l’evento come “Il regalo più grande della vita“.

Moltissimi gli amici, colleghi e fan che hanno commentato il post per fare gli auguri a Tammy e Leah. Tra i tanti spuntano i commenti di Paulo Dybala, Nicolò Zaniolo e Fikayo Tomori, difensore del Milan e compagno di Nazionale di Abraham.

Domani sera Abraham guiderà l’attacco giallorosso nella delicata sfida alla Juventus. Qualora dovesse segnare un gol, la dedica è già bella che pronta.