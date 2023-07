Un annuncio a sorpresa e bellissimo è quello che ha dato Francesca Brienza durante un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. La giornalista e compagna di vita di Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli, ha infatti dichiarato di essere in dolce attesa per la prima volta.

Credit: brienzina – Instagram

Una storia d’amore bellissima è quella che lega Francesca Brienza, giornalista sportiva, e Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli.

I due sono legati da 9 anni, precisamente dal 2014, quando Rudi sedeva sulla panchina della Roma e lei, tifosissima dei giallorossi, lavorava a Roma Tv.

Credit: brienzina – Instagram

Intervista da Il Corriere della Sera, la Brienza ha raccontato di come è iniziata la loro relazione. Con un invito a prendere un caffè che lei all’inizio voleva rifiutare.

Sono figlia di un maresciallo della Finanza che mi ha cresciuta con regole molto ferree. Sono passati mesi prima che accettassi di prendere quel caffè con lui. Per me Rudi era il mister, poi qualcosa evidentemente è cambiato, ma prima di incontrarlo fuori ho chiesto il permesso al direttore della mia testata. Se a lui avesse dato fastidio probabilmente non avrei mai accettato l’invito. Invece mi spiazzò e mi disse che, giustamente, non c’era nulla di male. Ne fui felice.

Primo figlio insieme per Rudi Garcia e Francesca Brienza

Credit: brienzina – Instagram

Da quel caffè di tempo ne è passato moltissimo e il loro amore è cresciuto nel tempo, maturato, si è consolidato.

Entrambi vivono la storia con passione e dedizione, pur non togliendo tempo ed energie ai rispettivi lavori.

Nelle settimane scorse Francesca Brienza si è detta molto contenta della nuova vita che si prospetta davanti a lei e a Rudi e del trasferimento a Napoli, dove l’allenatore sostituirà Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri.

Una bellissima novità è in arrivo anche nella vita privata della coppia, che a breve accoglierà in casa il primo figlio insieme. La giornalista, infatti, ha annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta.

Se per lei si tratterà del primo figlio, Rudi ha invece già tre figlie femmine, nate dalla precedente relazione con Veronique, che si chiamano Carla, Eva e Lena.

Nel 2021 i due avevano parlato anche di imminente matrimonio, che per il momento ancora non è arrivato. Chissà che i prossimi mesi non porteranno anche ai fiori d’arancio.