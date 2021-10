Incidente al GFVip per Francesca Cipriani, perde un dente e va a finire nel tiramisù

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Francesca Cipriani che ha lasciato tutto il web a bocca aperta. L’ex pupa ha perso un dente al Grande Fratello Vip e poco dopo un dentista è entrato nella casa più spiata d’Italia per ripararglielo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Il Grande Fratello Vip non smette mai di stupire tutti i suoi fan con i gossip. Questa volta a finire al centro della cronaca rosa è stata Francesca Cipriani la quale ha avuto un piccolo inconveniente. La celebre concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini ha perso un dente e un dottore è entrato nella casa per prendersi cura di lei. Ecco i dettagli.

Francesca Cipriani non smette mai di stupire tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip. Di recente l’ex pupa ha perso un dente all’interno della casa più spiata d’Italia. Non è tutto perché un dettaglio non è sfuggito ai più curiosi.

Così come riportato da “Day Italia News” ci sono numerosi dubbi in merito all’episodio. A quanto pare il dente perso di Francesca Cipriani sarebbe andato a finire nel tiramisù di Nicola Pisu e quest’ultimo di conseguenza lo avrebbe ingoiato. Una notizia del genere ha suscitato numerosi reazioni da parte degli utenti del web.

Appena la concorrente del programma condotto da Alfonso Singorini si è accorta della perdita del suo dente non voleva credere ai suoi occhi. Queste sono state le sue parole:

Nico ma hai mangiato il mio dente? Oddio no, ma era il mio davvero, ma sul serio l’hai ingoiato? Adesso dove l’hai sputato? Mi serve, devo farmelo riattaccare ragazzi.





Per rimediare all’inconveniente accaduto, un dentista è intervenuto entrando nella casa del Grande Fratello Vip. A svelare queste dettaglio è stato Gabriele Parpiglia a “Casa Chi”. Quest’ultimo ha anche precisato che il medico è entrato per ben due volte con il fine di riparare il dente alla gieffina.