Un tragico episodio è avvenuto lo scorso martedì 6 luglio. Purtroppo un bambino di soli 3 anni, chiamato Abiel Zapata Valenzuela è morto, dopo aver perso i sensi mentre era dal dentista. Al suo arrivo in ospedale i medici non sono riusciti a fare più nulla per salvargli la vita.

Una vicenda tragica, che ovviamente ha distrutto la famiglia ma anche tutti i loro conoscenti. Ora è stata avviata una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe.

Il dramma di questo piccolo è avvenuto lo scorso martedì, a Wichita, nello stato americano del Kansas. Era andato dal dottore con i suoi genitori.

Il medico era impegnato in una proceduta. Tuttavia, è proprio durante quei minuti che è avvenuta la tragedia. Il bambino ha perso i sensi mentre era allungato sulla poltrona nello studio.

I presenti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. La situazione del piccolo Abiel è apparsa critica sin da subito, ma per provare a salvarlo hanno deciso di trasferirlo lo stesso nella struttura ospedaliera.

Tuttavia, nonostante i disperati tentativi dei dottori per aiutarlo, il cuore del bimbo ha cessato di battere pochi minuti dopo esser arrivato in ospedale. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il suo decesso sia avvenuto a causa di una reazione allergica ai farmaci.

Il messaggio della raccolta fondi per la morte del piccolo Abiel Zapata Valenzuela

Tutta la comunità si è stretta vicino al dolore della famiglia. In molti stanno mostrando vicinanza ed affetto ad i suoi genitori, per la tragica perdita. Hanno aperto anche una raccolta fondi sulla nota piattaforma di GoFoundMe. Nel messaggio hanno scritto:

Come forse sapete Abiel, il figlio di Angel e Nancy, ora riposa tra le braccia di Dio. Come genitore non posso assolutamente immaginare il dolore di perdere un figlio. La famiglia adesso ha bisogno di tempo e desidero che non si preoccupino delle spese.

