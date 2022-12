Francesca Cipriani rompe il silenzio e parla della mancata partecipazione al suo matrimonio degli amici VIP

Nel corso delle ultime ore il nome di Francesca Cipriani è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti rotto il silenzio in merito all’assenza di alcuni amici alle sue nozze. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato l’ex Vippona.

La scorsa settimana Francesca Cipriani è convolata a nozze con Alessandro Rossi. A distanza di una settimana dal grande giorno, alcuni interrogativi sul matrimonio dell’ex Vippona non sono stati ancora risolti. In particolar modo, tutti non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza ai fiori d’arancio della Cipriani di alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Quella di Alfonso Signorini non è stata l’unica assenza alle nozze di Francesca Cipriani e di suo marito Alessandro Rossi. Anche Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan hanno infatti deciso di non presentarsi al matrimonio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo alcuni giorni di gossip, Francesca Cipriani ha rotto il silenzio e si è esposta riguardo questa vicenda tanto chiacchierata.

“Ora dico la mia”, Francesca Cipriani parla della mancata partecipazione alle sue nozze da parte di alcuni VIP

Come già anticipato, nel corso delle ultime ore l’ex Vippona ha rotto il silenzio ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la mancata partecipazione di alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo nel giorno del suo matrimonio.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Se c’è qualcosa che mi ha ferito? Hanno scritto che alcuni degli invitati hanno snobbato il matrimonio, ma non è così. Alcuni erano impossibilitati a partecipare a causa del Covid o dell’influenza. Alfonso Signorini, che doveva essere il nostro testimone, con estrema correttezza ci ha avvisato dieci giorni prima che non ce l’avrebbe fatta per un impegno personale importante.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: