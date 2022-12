Francesca Cipriani sposata: la super torta realizzata da un famosissimo pasticciere

Per il lieto evento la Cipriani e Alessandro Rossi ha deciso di affidarsi ad un vero maestro del settore. Ecco di chi si tratta.

Fiori d’arancio per Francesca Cipriani che lo scorso week end ha sposato il suo Alessandro Rossi. La coppia, che si è conosciuta nel 2021 ad una cena tra amici in comune, ha detto sì sabato 3 dicembre 2022 presso la basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina a Roma. Il ricevimento invece è stato allestito in un castello fuori città.

Gli amanti del gossip ricorderanno che la proposta avvenne in diretta lo scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip. Alessandro entrò in casa e in giardino chiese a Francesca di sposarlo. La showgirl emozionatissima non ebbe dubbi nell’accettare.

Fonte: web

E così in questi mesi si è preparato il tutto. La Cipriani aveva annunciato che le nozze si sarebbero svolte entro il 2022 ma non aveva detto la data ufficiale, forse per motivi di privacy.

Così sabato scorso si sono svolte le nozze che ovviamente sono avvenute in grande stile. Ricco il cast di invitati alle nozze. Alla cerimonia hanno partecipato Manila Nazzaro, Patrizia Pellegrini, Gianmaria Antinolfi con Federica Camelle, Raffaella Fico, Delia Duran e Alex Belli e anche Carmen Russo.

Ma non è finita perché presenti all’evento anche Myss Keta, Sophie Codegoni, Giacomo Urtis, Guenda Goria in compagnia di Mirko Gancitano, Samy Youssef e Olga Plachina.

La sala è stata allestita con fiori freschi bianchi e rosa. Quanto al menù gli invitati sono stati deliziati con carpaccio di girello di vitello, ravioli ai porcini con gamberi, carpaccio di zucca in carpione, risotto allo champagne e filetto di vitello.

E poi il tocco finale: la torta nuziale

Per il giorno speciale Francesca ha deciso di affidarsi ad un suo caro amico. Si tratta di un pasticciere molto noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive. Stiamo parlando di Renato Ardovino, seguitissimo sui social con l’account Le torte di Renato e conduttore del suo programma di pasticceria, La dolce bottega di Renato in onda su Food Newtork.

Il maestro ha optato per una torta a più livelli molto elegante ricca di decorazioni floreali in pasta di zucchero con sfumature di rosa.