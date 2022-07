Francesca De Andrè ad Ibiza: la rinascita a Ibiza dopo l’aggressione

Per molto tempo la storia di Francesca De Andrè ha occupato le principali pagine di cronaca rosa. Qualche tempo fa, infatti, l’ex gieffina ha confessato di aver subìto delle aggressioni da parte del suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Dopo il brutto periodo vissuto Francesca De Andrè si sta pian piano riprendendo. La showgirl, infatti, ha scelto Ibiza come luogo della sua rinascita.

Stando alle sue parole, per anni Francesca De Andrè sarebbe stata vittima delle aggressioni del suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Oggi, però, l’ex gieffina è pronta alla rinascita e riparte da Ibiza dove sta trascorrendo qualche giorno di relax.

Nonostante questo periodo di riposo, di notte i brutti pensieri tornano ad assalirla. La figlia di Cristiano De Andrè si è confidata sui social dove ha rilasciato le seguenti parole:

E quando arriva la notte… Ho lottato un altro giorno per me stessa. E oggi non sono caduta. Ce l’ho fatta… Per recuperare quella speranza di felicità che da tempo ho perso e quella costanza di volermi bene che, non mi vergogno di dirvi, non esiste ancora al 100 per cento.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato:

Sì, perché è inutile negarlo, costa fatica, faccio fatica. Ne ho passate tante nella vita e anche di peggiori delle ultime, avendo la forza di reagire subito da leonessa e da vincente. Ora faccio fatica, sono stanca di soffrire, tanto, ma, attenzione, ‘faccio’ vuol dire che sto facendo e non è scontato. E voglio. Lo devo all’amore per me stessa: continuare a fare. Arriverà il giorno in cui anche i minimi dubbi che di notte, nel letto, ti bussano alla porta, maligni, spariranno.

Francesca De Andrè, le parole del padre Cristiano De Andrè: “Mi provoca grande dolore”

In una recente intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’ Cristiano De Andrè ha parlato del difficile rapporto che la lega a sua figlia Francesca. In particolar modo il cantante ha confessato che ha provato in tutti i modi a sistemare le cose con sua figlia ma senza successo.

A riguardo, queste sono state le sue parole: