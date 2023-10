Francesca Fagnani, Belve approderà su Nove? Ecco svelata la verità

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, il programma Belve condotto da Francesca Fagnani potrebbe approdare presto su Nove. A svelare la verità in merito alla questione ci ha pensato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcun ombra di dubbio, Belve è uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Nel corso degli ultimi giorni, il format in onda su Rai Due è finito al centro di numerose chiacchiere per via di alcune voci di corridoio.

Pertanto, si vocifera che, a seguito dello stop dell’ospitata di Fedez al programma condotto da Francesca Fagnani, quest’ultimo potrebbe traslocare su Nove. A diffondere la notizia è stato “Tv Blog” il quale ha affermato:

Dopo il secondo ciclo di puntate previsto in primavera, il programma di Francesca Fagnani potrebbe emigrare e tornare sul Nove. Si sarebbe giunti a questa ipotesi dopo la scelta dei vertici di rimandare/bloccare l’intervista di Fedez a Belve.

Dunque, dopo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, si ipotizza che anche la celebre conduttrice sarebbe entrata in contatto con Discovery con il fine di sposare Belve su Nove. Ma è davvero questa la verità? A rompere il silenzio sulla questione ci ha pensato Roberto Sergio, l’amministratore delegato della Rai.

Francesca Fagnani, il presunto addio alla Rai: la smentita di Roberto Sergio

In occasione di un’intervista rilasciata a VivaRaiDue, l’uomo ha smentito la notizia. Pertanto, quando Fiorello gli ha chiesto se Belve fosse davvero andato in onda su Nove, Roberto Sergio ha risposto categoricamente di no. Queste sono state le sue parole: