Come ormai tutto il mondo del gossip sa, Francesca Ferragni, sorella minore della nota influencer Chiara, è incinta del suo primo bebè. In occasione dei festeggiamenti per il quinto mese di gravidanza, lei e il suo compagno Riccardo hanno voluto svelare di che colore sarà il fiocco al momento della nascita. Leone e Vittoria avranno un bel cuginetto.

Credit: fraferragni – Instagram

La notizia della gravidanza di Francesca si era diffusa poco prima della fine dell’anno scorso. La prossima neo mamma aveva pubblicato una dolcissima foto sui social, che ritraeva lei in piedi e il suo compagno Riccardo in ginocchio, mentre le accarezzava e baciava un pancino appena visibile.

Inutile dire che la notizia è stata accolta con estrema felicità da tutta la famiglia, compresi Fedez e Chiara che non si sono trattenuti nel mostrare la loro gioia sui social.

Francesca e Riccardo, avevano detto:

Siamo un po’ spaventati ma soprattutto contenti perché ci siamo tolti un peso, finalmente non devo più giustificare perché non scio, perché non bevo, perché non mangio certe cose… Ora lo sapete tutti.

In questi giorni la coppia di prossimi neo genitori si trova in montagna per trascorrere qualche giorno di relax e per festeggiare anche i cinque mesi di gravidanza.

Come al solito, anche se lei è una dentista di professione, Francesca Ferragni ha aggiornato il suo account Instagram, seguitissimo, con delle bellissime fotografie.

In una di questa compaiono lei e il suo Riccardo, stretti in un caldo abbraccio e mentre di danno un amorevole bacio, con un cielo azzurro alle spalle che lascia senza fiato.

Francesca Ferragni svela il colore del fiocco

Credit: fraferragni – Instagram

In didascalia ha poi aggiunto un riferimento alla famosissima canzone di Rino Gaetano “Ma il cielo è sempre più blu“. Ecco le sue parole:

Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu 💙👶🏼

Sarà quindi un bel maschietto il primo nipotino di Chiara Ferragni e Fedez, e primo cuginetto di Leone e Vittoria.

Credit: fraferragni – Instagram

La sezione commenti del post, neanche a dirlo, è stata invasa da commenti di parenti e amici che si sono mostrati felicissimi per questo annuncio.

Oltre alle sorelle, ovviamente non è voluta mancare neanche la mamma Marina Di Guardo, che ha commentato con tantissimi cuoricini azzurri.