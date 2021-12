E mentre sua sorella Chiara e suo cognato Fedez non se la passano benissimo per via della positività al Covid-19 che li ha colpiti, Francesca Ferragni ha voluto urlare al mondo intero la sua gioia per la scoperta di essere incinta. Il pancino inizia a vedersi e la felicità è davvero incontenibile per lei e per il suo compagno Riccardo. Il post Instagram, neanche a dirlo, ha fatto il pieno di like e commenti in pochissimo tempo.

Credit: chiaraferragni – Instagram

Negli ultimi giorni la famiglia dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e del cantante imprenditore Fedez era stata scossa da una notizia per niente piacevole. Entrambi i Ferragnez, infatti, sono risultati positivi al Covid-19 e si trovano in isolamento nel loro appartamento di Milano. Con loro ci sono anche Leone e Vittoria, che fortunatamente al momento sono negativi.

Le giornate di noia e di preoccupazione di Chiara e Fedez, ieri, sono state illuminate però da una notizia bellissima arrivata da una delle due sorelle minori di Chiara, Francesca.

La secondo genita della famiglia Ferragni, prima di lei c’è Chiara e dopo di lei c’è Valentina, ha infatti pubblicato un post sul suo account Instagram che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Nelle foto si vede il suo compagno Riccardo che è inginocchiato davanti a lei e le bacia un pancino appena visibile.

Ben presto, dunque, nascerà il primo nipotino o la prima nipotina di Chiara Ferragni e Fedez.

Età, lavoro e compagno di Francesca Ferragni

Il post dell’annuncio della gravidanza di Francesca Ferragni è stato ovviamente riempito di like e commenti di congratulazioni in pochissimo tempo.

Francesca di mestiere fa la dentista. Dal 2015, infatti, ha deciso di intraprendere la stessa carriera di suo papà Marco.

Il suo compagno si chiama Riccardo Nicoletti, ha 40 anni ed è originario di Cremona, stessa città della famiglia Ferragni. Di mestiere fa il musicista. Per la precisione ricopre il ruolo di chitarrista in due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn.

Credit: fraferragni – Instagram

Nelle storie Instagram registrate e pubblicate dopo il post di annuncio, Francesca ha detto: