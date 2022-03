Nel corso delle ultime ore Francesca Ferragni ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. La sorella di Chiara Ferragni si trova alla 23esima settimana di gravidanza e lo ha voluto far sapere a tutti i suoi fan. In che modo? Pubblicando una foto del suo pancione! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Malgrado Francesca Ferragni non abbia seguito la stessa strada delle altre due sorelle, ovvero quella dell’influencer, è sempre molto attiva sui social. Con un profilo Instagram che conta quasi 1,3 mln di follower, alla sorella maggiore delle Ferragni piace condividere momenti della propria quotidianità con tutti i suoi fan.

Per tanto, non è un caso che la ragazza abbia annunciato di essere incinta proprio attraverso i suoi account social. Non solo. Giorno per giorno, aggiorna sempre tutti i suoi fan sullo stato della sua prima gravidanza. La sorella di Chiara e Valentina si trova alla 23esima settimana di gestazione e lo ha annunciato attraverso una foto che la ritrae con il pancione.

Nel post in questione, la Ferragni si trova a Courmayer. Infatti, la ragazza si sta godendo una rilassante vacanza in compagnia del suo fidanzato Riccardo. Queste sono le parole che si leggono nella didascalia:

Buongiorno, 23esima settimana di gravidanza.

Inutile dire che nel corso di poche ore la foto ha ricevuto un boom di like da parte di tutti i suoi fan ma anche da sua madre Marina di Guardo e le sue sorelle. Quest’ultime non ci hanno pensato due volte a lasciare un commento sotto al post. Chiara Ferragni ha scritto:

Bellissima.

Francesca Ferragni svela il sesso del primogenito

Tuttavia, qualche mese fa la maggiore delle Ferragni aveva anche annunciato il sesso del bambino. Con queste parole aveva dichiarato: