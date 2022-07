Francesca Ferragni pubblica un foto della pancia a una settimana dal parto: è pioggia di critiche

Pochi giorni fa, Francesca Ferragni è diventata mamma per la prima volta. È nato il piccolo Edoardo, una gioia immensa per la sorella di Chiara Fearragni e per il neo papà Riccardo Nicoletti.

La nuova vita da neo genitori, come succede ad ogni normalissima famiglia, ha cambiato la solita routine della coppia. Diversi orari, diverse abitudini e per Francesca anche diversi aspetti del suo corpo. La sorella della famosissima influencer ha voluto mostrare ai suoi numerosi seguaci una foto della sua pancia post parto.

Ha voluto celebrare una settimana dal parto e la reazione dei follower non si è fatta di certo attendere. Le foto dell’ospedale, dei neo genitori, del piccolo Edo e alla fine quella di una “pancia quasi piatta”.

Qualcuno l’ha definita di “cattivo gusto“, criticando la scelta della sorella di Chiara Ferragni.

“Tutto molto bello, peccato per l’ultima foto davvero di cattivo gusto, che dimostra ancora una volta l’ennesima gara a chi torna in forma più veloce. Mi dispiace, pensavo tu fossi ‘diversa’”. “Un po’ tossica la foto della pancia dopo una settimana”. “Bellissimo bambino, peccato per l’ultima foto un po’ squallida! Cosa vuole dimostrare? Un ventre piatto a una settimana dal parto? E poi parliamo di stereotipi da superare. La maternità è un’esperienza bellissima, peccato rovinarla con questa pochezza!” e ancora “Cosa volevi dire con l’ultima foto? Un po’ indelicata la cosa…”

Non sono mancati i seguaci che, invece, sono arrivati in difesa di Francesca Ferragni. Qualcuno ha criticato la foto, qualcun’altro l’ha definita bellissima. Ma la neo mamma ha voluto soltanto mostrare il percorso intrapreso a una settimana dal parto. Il prima e il dopo.

Credit: fraferragni – Instagram

“Non c’è nulla di male a mostrarsi dopo il parto. È in formissima, non vedo la gara”. “Bambino bellissimo come i genitori, splendida forma dopo pochi giorni!”. E infine: “Non è nessuna gara poi, mica ha fatto una dieta in una settimana, sarebbe anche impossibile perdere la pancia in una sola settimana solo per farsi vedere sui social. È un effetto dello stile di vita che faceva dapprima e se ne è fiera permettiamole di esserlo invece di criticare. Ognuna a sé, come hai detto tu“.