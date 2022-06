Aurora Ramazzotti: l’influencer mostra gli effetti sulla fronte dell’allergia solare

Senza alcuna ombra di dubbio Aurora Ramazzotti è una delle influencer più amate e stimate all’interno del mondo del web. Di recente la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è esposta al sole non proteggendo la sua pelle. La conseguenza è stata l’irritazione dell’epidermide sulla fronte la quale è stata mostrata da lei stessa a tutti i suoi fan. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Aurora Ramazzotti appare senza filtri sui social. D’altronde non è la prima volta che l’influencer mostra il suo viso al naturale attraverso il suo profilo Instagram. Questa volta la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha raccontato ai suoi fan un piccolo inconveniente che le è accaduto recentemente.

Aurora Ramzzotti soffre di allergia al sole. A dichiararlo è stata lei stessa attraverso una foto pubblicata sulle sue Instagram Stories. Queste sono state le parole che hanno accompagnato lo scatto in cui appare l’epidermide infiammata e ricoperta di bollicine:

Le dichiarazioni dell’influencer hanno suscitato la curiosità dei fan i quali le hanno posto numerosi quesiti. Alla luce di questo, la 25enne ha deciso di approfondire l’argomento dichiarando:

Amici ‘about’ allergia solare, sapere che io non dispenso consigli… Se ne soffrite anche voi, andate a vedere un dermatologo. E’ quello che ho fatto io anni fa. Quello che mi è stato detto è che non c’è molto da fare, a parte ovvi cicli di integrazione pre estate che io non faccio perché mi pesa il cu*o, ma dovrei. La cosa più efficace è non esporsi al sole, chi mi segue da un po’ mi ha vista costantemente con un cappellino e sotto l’ombrellone fissa.