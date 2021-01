Francesca Fialdini guai a Capodanno: “Necessario l’intervento della Polizia”

Francesca Fialdini ha vissuto una esperienza assai poco piacevole all’ultimo dell’anno, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. La conduttrice di origini toscane è apprezzatissima dai telespettatori, che la possono seguire ogni domenica su Rai Uno. È stato così anche oggi, nel consueto appuntamento con Da noi… a ruota libera, dove ha accolto in qualità di ospiti Giancarlo Magalli, insieme a cui ha ripercorso con ironia la storia della tivù, e Francesca Chillemi, protagonista della fiction Che Dio ci aiuti.

Francesca Fialdini salvata dalla Polizia Postale

Chi segue assiduamente Francesca Fialdini sa perfettamente quanto quest’ultima sia un personaggio amatissimo su Instagram, dove riscuote notevole successo. E proprio sul social network ha raccontato di aver subito un furto d’identità nella notte del 31 dicembre. Le hanno rubato il suo profilo, un problema a cui ha velocemente rimediato, per merito della Polizia Postale.

L’affondo degli hacker

La stessa presentatrice ha spiegato di essersi vista hackerare. Se ne è accorta subito perché desiderava fare gli auguri ai follower una volta passata la mezzanotte ma non poteva più entrare con le sue credenziali. Sulle prime aveva pensato a un aggiornamento del sistema, invece no.

Fortunatamente ha intercettato il cambio password su Facebook, ed è riuscita ad avvisare prontamente le autorità, specificando che non sarebbe stata lei la responsabile di possibili contenuti. La mattina seguente è stato attivato il meccanismo che le ha consentito di rientrare in 24 ore in possesso della pagina senza conseguenze.

Situazione antipatica

Era un giorno di festa anche per le Forze dell’Ordine – ha proseguito la Fialdini – eppure hanno risposto presente, rendendo una situazione antipatica qualcosa di bello, addirittura creativo.

Francesca Fialdini ne è uscita più ricca

Non si riferisce alla pagina in sé ma alla loro presenza. Il furto di identità denunciato l’ha resa in pratica più ricca. Insomma, la vicenda è terminata in modo positivo e la giornalista ha avuto occasione di assistere al prezioso operato degli agenti.