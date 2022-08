Francesca Manzini irriconoscibile sui social: “Ho voluto guarire”

In queste ultime ore tutti i giornali di cronaca rosa stanno dedicando ampio spazio a Francesca Manzini. La conduttrice e comica, infatti, ha deciso di condividere con i suoi followers il suo incredibile percorso di dimagrimento. Stando alle sue parole, dopo aver sofferto di alcuni disturbi alimentari, la conduttrice di Striscia la Notizia sembra aver ritrovato finalmente la serenità.

Francesca Manzini si mostra incredibilmente dimagrita sui social. La comica e conduttrice ha voluto condividere con i suoi followers il percorso di dimagrimento che ha deciso di intraprendere in questo ultimo periodo. A riguardo, la conduttrice di Striscia la Notizia ha dichiarato:

Cambiare è un atto di coraggio ed io l’ho avuto, sono voluta guarire, ho abbandonato la zona comfort su cui mi ero adagiata per anni, ho voluto sentirmi e mi sto amando, è bellissimo, fatelo e non ascoltate nessuno se non voi stessi, chi vi ama e chi vi cura.