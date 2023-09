Con un lungo post sui social, Francesca Michielin annuncia di dover stare ancora lontano dal palco per un po': le parole della cantante

Al contrario di quanto lei stessa si aspettava e di quanto i suoi fan speravano, i problemi di salute di Francesca Michielin sono purtroppo tutt’altro che rientrati. Con un nuovo post sui social, la cantante e presentatrice di X Factor ha annunciato di dover annullare anche le ultime date del suo tour.

Non è un bellissimo periodo per colei che, negli ultimi 12 anni, da quando ha vinto X Factor nel 2011, è diventata senza dubbio una delle cantanti di maggiore successo in Italia. Si tratta di Francesca Michielin.

Alcune settimane fa, per la precisione all’inizio di agosto, la cantautrice di Bassano Del Grappa classe 1995 aveva pubblicato un post sui suoi profili social spiegando, senza scendere troppo nei particolari, che per via di alcuni problemi di salute avrebbe dovuto annullare a malincuore due delle date del suo tour. Quelle del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento.

L’artista aveva spiegato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico e rassicurato tutti sul fatto che presto sarebbe stata meglio e sarebbe tornata sul palco a cantare insieme ai fan.

Come sta oggi Francesca Michielin

Quello che Francesca Michielin e tutti i suoi sostenitori si auguravano, e cioè stare meglio e tornare a fare musica e a cantare dal vivo, purtroppo non è stato possibile e non lo sarà ancora per un po’.

Con un nuovo post sui social, la cantante e presentatrice di X Factor ha annunciato a malincuore di dover annullare anche le ultime date del tour che erano in programma. Ecco le sue toccanti parole:

Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione”, di profonda insicurezza e vulnerabilità.

Purtroppo in questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato, anzi. Ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo perché non avevo alternative.

Francesca ha spiegato che l’operazione è andata benissimo, tanto che è tornata anche a fare musica. Tuttavia, provando a fare il consueto training vocale ha avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili.

I medici le hanno dunque raccomandato di fermarsi ancora per un po’, ma lei promette: