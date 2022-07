Paola Turci e Francesca Pascale spose: ecco gli outfit delle nozze

Nella giornata di ieri, sabato 2 luglio, Paola Turci e Francesca Pascale sono convolate a nozze, pronunciando il fatidico sì. I fiori d’arancio tra le due, che in questi giorni hanno fatto chiacchierare i principali giornali di cronaca rosa, si sono celebrati in Toscana, precisamente nel comune di Montalcino. Entrambe le donne erano felici e hanno indossato degli outfit molto eleganti.

La cerimonia tra Paola Turci e Francesca Pascale è stata celebrata nel comune di Montalcino, in Toscana. Dopo l’unione civile, i festeggiamenti sono proseguiti in una bellissima location, il castello di Velona, in Val D’Orcia. Ciò che non è passato inosservato agli occhi degli invitato è stato senza ombra di dubbio l’outfit sfoggiato dalla coppia per il loro grande giorno.

Paola Turci e Francesca Pascale: per le nozze entrambe hanno scelto i pantaloni

Inutile dire che sia Paola Turci che Francesca Pascale hanno deciso di sfoggiare degli outfit molto eleganti. La cantante ha deciso di indossare per il suo matrimonio un paio di pantaloni bianchi. Ad essi ha abbinato un top, sempre bianco, con una scollatura a V.

Un completo simile è stato scelto da Francesca Pascale. L’ex compagna di Silvio Berlusconi, infatti, si è sposata con un completo costituito da pantaloni palazzo color panna e una giacca corta, dello stesso colore. Degli outfit eleganti e raffinati che non sono passati inosservati agli occhi degli invitati.

Un altro dettaglio importante riguarda il nuovo taglio di capelli sfoggiato da Francesca Pascale. La donna, infatti, ha deciso di dire addio a capelli lunghi optando dunque per un taglio corto e fresco. Uno stile molto semplice quello scelto dalle due donne, che hanno preferito non strafare.

Paola Turci e Francesca Pascale si sono unite in matrimonio, tramite unione civile, nel tardo pomeriggio. I festeggiamenti sono poi proseguiti nel meraviglioso castello di Velona per tutta la notte. Non ci resta che far loro i nostri migliori auguri per questo nuovo inizio di vita.