Il mondo degli hater su internet non dorme mai, ormai è chiaro. A farne le spese, ma allo stesso tempo a rispondere a tono, nelle ultime ore è toccato a Francesca Sofia Novello, la compagna di vita di Valentino Rossi che, soltanto due settimane fa, è diventata mamma per la prima volta, dando alla luce la piccola Giulietta Rossi.

Credit: francescasofianovello – Instagram

Due settimane fa, la modella e compagna di vita di Valentino Rossi ha ricevuto il dono più grande che una donna possa desiderare: quello di diventare mamma.

La piccola Giulietta, come hanno scritto la neo mamma ed il neo papà, ha portato tutta la famiglia al settimo cielo.

Una gioia che viene con leggerezza mostrata quotidianamente anche sui social, dove la neo mamma pubblica costantemente foto di lei e della sua bambina appena nata.

Mai e poi mai, avrebbe però potuto immaginare che una di queste foto postate, avesse potuto sollevare una polemica come quella scoppiata nelle ultime ore.

La foto “incriminata” ritrae Francesca Sofia Novello in una forma già smagliante dopo appena 14 giorni dal parto. Tante hanno fatto i complimenti alla modella, ma qualcuno ha voluto polemizzare sul presunto messaggio lanciato.

In particolare, nel messaggio ripostato da Sofia, si legge:

Non è bello il messaggio che cerchi di ostentare a mio parere, come se una mamma avesse l’obiettivo primario di tornare subito in forma dopo il parto. Vivitela serena senza sminuire le mamme che magari non riescono a perdere i kg.

La risposta di Francesca Sofia Novello

Credit: francescasofianovello – Instagram

Non si è fatta attendere la risposta, pubblica, della compagna di Valentino. Lei ha fatto uno screenshot alla chat con l’hater, lo ha pubblicato nelle sue storie ed ha commentato così:

Se invece non fossi stata già snella sarei stata un’eroina a mostrarmi con i miei difetti? Che ipocrisia!

Non capisco il senso di queste polemiche. Il mio essere in forma non deve sminuire nessuno! Come se avessi una colpa.. dovrei quindi nascondermi? Io mi mostro per quello che sono. Ho spiegato tra l’altro che non sto facendo assolutamente nulla se non riposo totale!

Credit: francescasofianovello – Instagram

In conclusione, la Novello ha spiegato che nella sua foto non voleva esserci nessun messaggio.