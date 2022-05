Una gioia doppia per Francesca Zaccagni. La modella, sorella di Mattia, calciatore della Lazio, domenica scorsa ha pronunciato il fatidico si, legandosi per sempre a Vittorio Parigini, calciatore del Genoa in prestito al Como. Nello stesso giorno, i due hanno anche scoperto il sesso del bebè che presto arriverà ad allietare la loro storia d’amore.

Credit: francesca_zaccagni – Instagram

Sono passati poche settimane da quanto Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, rispettivamente centrocampista della Lazio e della nazionale italiana e modella ed influencer, hanno scoperto di essere in dolce attesa.

Pochi giorni dopo hanno rivelato, all’interno dello Stadio Olimpico di Roma, che quello in arrivo è un bel maschietto. In realtà, la maestosità del gender reveal party organizzato ha sollevato polemiche a non finire e per molti haters del web è stato esagerato.

Loro comunque sono felici, vanno avanti per le loro strade e non vedono l’ora che la famiglia si allarghi con l’arrivo del piccolo.

In realtà, lo stesso Mattia è felice anche per un altro motivo. Domenica scorsa ha partecipato, insieme alla sua Chiara, al matrimonio di sua sorella Francesca.

Un evento bellissimo, come si evince dalle foto trapelate sui social network.

La sorella del calciatore, modella a sua volta e che conta oltre 15mila seguaci su Instagram, ha pronunciato il fatidico si, legandosi per sempre a Vittorio Parigini, calciatore del Genoa attualmente in prestito al Como.

Francesca Zaccagni incinta

Credit: francesca_zaccagni – Instagram

Il giorno del matrimonio è servito alla coppia anche per annunciare un lieto evento che allieterà tra qualche mese le loro vite. Francesca Zaccagni è incinta e durante i festeggiamenti, per lei e per Vittorio, è stato organizzato un fantastico gender reveal party.

Come al solito festoni e palloncini l’hanno fatta da padroni e nel momento clou della festa, i due hanno scoperto che aspettano una bimba.

Credit: francesca_zaccagni – Instagram

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, dunque, conosceranno a breve anche la felicità di diventare zii per la prima volta e il loro bebè in arrivo avrà una dolce cuginetta con cui crescere e giocare.

Bellissime le foto pubblicate sui social dai prossimi neo genitori, che hanno anche svelato l’iniziale del nome che avrà la loro bimba, la “L“. Ora i tantissimi fan non vedono l’ora di sapere qualcosa in più.