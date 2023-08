Si allarga ancora la famiglia di Francesco Acerbi, roccia della difesa dell’Inter, e di sua moglie Claudia Scarpari. Il calciatore e l’avvocata hanno infatti accolto tra le loro braccia la seconda figlia. Lei si chiama Nala e arriva a quasi due anni di distanza dalla prima, Vittoria.

Credit: francescoacerbi88 – Instagram

Gli ultimi anni si confermano essere pieni di gioie e soddisfazioni per uno dei calciatori italiani più forti al momento. Stiamo parlando di Francesco Acerbi, il forte difensore di Inter e Nazionale.

Per lui è un periodo fortunato sia lavorativamente parlando, con la recente vittoria dell’Europeo e la sfiorata impresa della vittoria della Champions League con l’Inter, sia a livello personale.

Qualche anno fa ha infatti conosciuto e si è innamorato di Claudia, un’avvocata di Monza che gli ha fatto perdere letteralmente la testa.

I due oggi formano una coppia solidissima ed hanno anche messo su una splendida famiglia.

Nel 2021, per la precisione il 15 di settembre, è nata la loro prima bimba insieme, la piccola Vittoria.

Per Francesco si è trattato del primo figlio, mentre per Claudia, che in passato aveva avuto una lunga relazione, Vittoria è stata la terza, dopo i primi due Alessandra e Bernardo.

Nata la seconda figlia di Francesco Acerbi

Qualche mese fa la coppia aveva scoperto di essere di nuovo in dolce attesa. Una notizia accolta con enorme felicità da entrambi e una data, quella della nascita della loro secondo genita, attesa con tanto ardore.

Quella data è finalmente arrivata e proprio oggi, venerdì 25 agosto, a quasi due anni dalla nascita di Vittoria, Francesco Acerbi è diventato papà per la seconda volta.

Credit: claudiascarp – Instagram

Entrambi, sia Francesco che Claudia, hanno pubblicato una foto scattata direttamente nella sala parto, quando la piccola Nala era in vita solo da pochi attimi.

Claudia ha ironizzato ed ha scritto:

25.08.23 Benvenuta al mondo Nala. (Il papà è stato fortissimo, un leone e sta benissimo 😂🩷). Vi amo ❤️ famiglia #vita

Mentre il calciatore ha scritto:

Un caro benvenuto a Nala😍, con la collaborazione di @claudiascarp😂 Congratulazioni amore mio ti amo tanto ❤️❤️❤️🥰😍

Entrambi i post su Instagram hanno ricevuto moltissimi commenti da parte di coloro che hanno voluto augurare il meglio alla piccola appena arrivata.