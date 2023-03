Francesco Chiofalo, le dichiarazioni shock sui Donnalisi: “Si lasceranno”

In occasione di un’intervista rilasciata a Turchesando, trasmissione radiofonica di radio Cusano campus, Francesco Chiofalo è tornato a parlare sulla relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Di recente, Francesco Chiofalo è stato ospite a Turchesando, trasmissione radiofonica di radio Cusano campus condotta da Turchesa Baracchi. Nel corso dell’intervista emerso l’argomento relativo al legame tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria nato all’intento della casa del Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❌FRANCESCO CHIOFALO❌ (@francescochiofalo_)

Chiofalo non ha potuto fare a meno di esprimere una propria opinione sulla relazione dei due gieffini. Nel dettaglio, ha dichiarato che molto presto Edoardo Donnamaria sarà costretto a lasciare Antonella Fiordelisi e il motivo sarebbe legato all’eccessiva gelosia del padre di lei:

Il padre incomincerà a rompere perché è geloso della figlia. Finirà perché la lascerà lui.

Non è tutto. Successivamente, il ragazzo è tornato a parlare anche sulla sua separazione con l’ex schermitrice. Stando alla sua versione dei fatti, Stefano Fiordelisi non avrebbe mai tollerato la presenza di Francesco accanto a sua figlia:

Al padre non sono mai andato a genio. Persona bigotta e medievale. Vedendo un personaggio come me, sbianca.

In generale, l’influencer non ha rivolto belle parole su conto dei genitori di Antonella Fiordelisi. Al contrario, ha voluto sottolineare come si sia sentito ben accolto dalla famiglia di Drusilla Gucci. Quest’ultima è la sua attuale fidanzata e la loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele: