Francesco Chiofalo è stato ospite, domenica 15 novembre, a Live – Non è la d’Urso, per commentare i primi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip di Selvaggia Roma, sua ex fidanzata. I due avevano condiviso la ribalta televisiva nel docu-reality Temptation Island. Di certo Lenticchio non ha speso tenere parole nei confronti della donna ed ancora oggi sembra esserci parecchio rancore fra le parti. Nonostante Chiofalo abbia, nel frattempo, intrapreso una nuova relazione, con Antonella Fiordelisi.

Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma

Sulla strategia di Selvaggia nel reality, Francesco Chiofalo ha le idee chiare: ha come uso e costume di farsi pubblicità sfruttando i nomi di altre persone e ingigantendo cose che non esistono. In sostanza, tutto ciò che sostiene sia successo prima con Pierpaolo Pretelli, poi con Enock Barwuah sarebbe unicamente frutto della sua immaginazione. L’ex velino Francesco lo conosce benissimo, è un suo caro amico.

Esperienze in comune

A malapena si ricordava chi fosse nel momento in cui ha sentito il suo nome. Riesce a immedesimarsi nei due concorrenti del programma di Canale 5 perché in passato ha vissuto le medesime esperienze.

Gli ha lanciato ogni accusa: maltrattamenti, corna, violenze fisiche. D’altronde se devi dare una notizia devi dire cose eclatanti. In questi anni Francesco si è sentito distrutto.

Lei lo cercherebbe di continuo

Dunque, Francesco Chiofalo ha svelato un retroscena sul loro rapporto. Lei lo cercherebbe costantemente, avrebbe contattato le ragazze con cui ha avuto anche una semplice frequentazione. Avrebbe sentito Antonella Fiordelisi, la sua attuale partner, fino a poco prima che le togliessero il telefono.

Francesco Chiofalo su Selvaggia Roma: pronta a dire qualunque cosa pur di far parlare di sé

Appena si è lasciato, Selvaggia Roma si sarebbe presentata davanti alla sua porta per saltargli addosso, non per abbracciarlo ma unicamente per infilarsi nel suo letto. Se crede che sia un pessimo uomo allora non gli viene a saltare addosso appena diventa single. Secondo Lenticchio si è inventata tutto, perché per far parlare di sé farebbe qualsiasi cosa.