Qualche giorno fa Francesco Chiofalo ha condiviso sul suo profilo di Instagram una serie di storie in cui comunicava ai followers di volersi sottoporre ad un intervento chirurgico al viso. Il giovane palestrato ha spiegato che si sarebbe fatto trapiantare la barba, in quanto la sua era per lui poco folta e definita. Adesso il ragazzo si è filmato in seguito all’operazione e non ha buone notizie da dare. Difatti, non è sembrato particolarmente contento del risultato.

Francesco Chiofalo: peggioramento netto

Nel video Francesco Chiofalo spiega anzitutto di essersi effettivamente sottoposto al trapianto di barba. Purtroppo, però, fino ad ora non riscontra alcun miglioramento. Nel momento in cui qualcuno si sottopone ad un’operazione di chirurgia estetica – aggiunge – dovrebbe vedersi meglio e invece se si guarda nello schermo gli viene un colpo. Dunque, crede che un colpo verrà pure ai suoi numerosi seguaci, dato il suo netto peggioramento.

Troppo impressionante

Comunque, nonostante l’amarezza per l’esito, ha ritenuto giusto far vedere il suo volto a tutti perché non deve vergognarsi proprio di nulla. Si tratta di una situazione provvisoria, di una fase transitoria.

Tuttavia, ha aspettato dei giorni prima di mostrarsi, siccome prima si faceva troppa impressione. Allo stato attuale sta meglio rispetto a prima. Hanno attinto i capelli da dietro e li hanno immessi sul volto.

Da sempre la desiderava

Da sempre desiderava portare la barba e sentiva di averla come gli altri. Notava che ce l’aveva chiunque e pure lui la voleva, era un piccolo sogno che desiderava coronare. Se l’è di conseguenza fatta trapiantare in maniera chirurgica.

Francesco Chiofalo: un ‘vuoto’ colmato

Soffriva perché non l’aveva. La vuole, come ce l’hanno tutti i maschi, la vuole pure lui. È contento di aver fatto questa cosa e vedere alla fine la sua bella barba folta. Francesco Chiofalo è noto al grande pubblico per aver partecipato, con la sua fidanzata di allora Selvaggia Roma, al docu-reality di Canale 5 Temptation Island.