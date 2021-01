Francesco Facchinetti, avete mai visto la sua casa? Due piscine e una sala giochi, il lampadario del suo studio non passa di certo inosservato

Francesco Facchinetti vive nel verde di Mariano Comense, insieme alla moglie ed ai figli. Il noto cantante, figlio del grande Roby Facchinetti, in questi anni è riuscito a costruirsi un vero e proprio impero. Francesco Andrea Facchinetti, è questo il nome completo del conduttore televisivo, cantante e disc jockey italiano. Da quando ha esordito nel mondo della musica con l’appellativo DJ Francesco, ne è passato di tempo. Dopo aver avuto diverse storie, tra le quali quella con Alessia Marcuzzi dalla quale è nata una splendida bambina, oggi Francesco è sposato con una bellissima donna. La famiglia composta da Francesca, la moglie Wilma ed i due figli Charlotte e Leone, come abbiamo anticipato, vive in una splendida villa che si trova in Brianza. Questa è stata costruita su un terreno di famiglia. “Quando mia madre mi ha detto che avrei potuto costruire sul terreno di mio nonno, nostro da quattro generazioni, è stata un’emozione”. Sono state queste le parole dichiarate un pò di tempo fa da Francesco Facchinetti. E voi, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Francesco Facchinetti

La casa del figlio del leggendario membro dei Pooh sorge a Mariano Comense, un piccolo comune in Brianza. La villa è completamente immersa nel verde. Potremmo definirla una casa ipertecnologica, dove non manca il riferimento all’arte e alla cultura, ma anche l’area relax. Insomma, la casa rispecchia in tutto la personalità del suo padrone.

All’interno di questa villa ci sono tantissimi oggetti, molti di questi accumulati nel corso della sua carriera. Molti di questi oggetti però, sono stati acquistati anche al mercatino dell’uso. Ad esempio, nel salotto troviamo sedie cinesi del 1700, accostate ad un tavolo di Philippe Starck ed una mucca pop di grandi dimensioni all’ingresso della stanza. Per il pavimento Francesco e Wilma hanno scelto parquet scuro. In questo video si possono vedere alcuni scorci della casa di Francesco.

Mobili scuri e grande vetrate che si affacciano sull’immenso giardino, dove si trova una grande piscina di acqua salata. Non può di certo mancare una stanza dedicata al suo studio personale. All’interno si trova un tavolo di legno, tante foto di famiglia e un sub attaccato al soffitto che funge da lampadario. Sulle pareti dello studio tanti dischi, come l’immancabile suo grande successo intitolato “Capitano Uncino”.

Non riuscirete a credere ai vostri occhi, ma all’interno della casa è presente anche una sala svago con tanti videogiochi vintage e sulle pareti tante maglie regalate da grandi campioni dell’Inter. Questa stanza si trova al piano inferiore, dove troviamo anche una bellissima piscina coperta, da utilizzare in inverno. Il figlio del noto Roby Facchinetti vive in questa meravigliosa villa insieme a Wilma Helena Faissol ed i suoi figli Charlotte e Leone.

