Francesco Facchinetti, la dichiarazioni choc: “Ho rischiato la galera”

Francesco Facchinetti è stato ospite a La volta buona, il celere programma condotto da Caterina Balivo. In occasione dell’intervista, il noto conduttore televisivo si è reso protagonista di un racconto inedito per quanto riguarda la sua carriera. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ospite di Caterina Balivo al programma La volta buona, Francesco Facchinetti ha raccontato un interessante aneddoto il quale risale a quando conduceva L’Isola dei famosi. Il celebre volto tv sarebbe finito in carcere mentre si trovava in Honduras.

La dichiarazione inedita è avvenuta nel corso della conversazione con Caterina Balivo. Nel dettaglio, il conduttore sarebbe finito in carcere per uno scambio di persona.

Il racconto di Francesco Facchinetti

Con queste parole, il cantautore ha iniziato il suo racconto:

Ero in spiaggia, di giorno non avevo niente da fare e camminavo per incontrare qualcuno. Camminavo a petto nudo. Lì c’è una banda di delinquenti che si chiama 18, perché ha il numero 18 tatuato sulla pancia. Io sfiga vuole che ho un 8 tatuato sulla pancia. La polizia da lontano, probabilmente uno un po’ miope, ha pensato che io fossi uno di quelli. Adesso fa ridere, ma in Honduras quando ti portano dentro non è che fa molto ridere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

Non è tutto. Il marito di Wilma Elena Faissol ha raccontato anche di aver mostrato un video in cui lo si vedeva cantare con Luciano Pavarotti per convincere la polizia della propria identità: