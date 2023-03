Francesco Facchinetti svela il patrimonio di sua moglie: “Non spende un euro”

Nel corso delle ultime ore Francesco Facchinetti si è reso protagonista di alcune dichiarazioni in merito alla vita privata di sua moglie. Nel dettaglio, il celebre conduttore televisivo ha rivelato alcuni inediti retroscena sul patrimonio di Wilma Helena Faissol. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato nel dettaglio.

Francesco Facchinetti è senza freni sui social. Attualmente, il celebre conduttore televisivo vive una relazione sentimentale con Wilma Helena Faissol con la quale è convolato a nozze. Attraverso il suo profilo social, Facchinetti ha rivelato alcuni dettagli in merito alla sua situazione patrimoniale.

Non solo. L’uomo ha tirato in ballo anche il patrimonio di sua moglie. Stando a quanto dichiarato la donna sarebbe molto più ricca di lui:

Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose.

L’ex marito di Alessia Marcuzzi ha ironizzato sulla questione ed ha affermato che Wilma Faissol non spenderebbe neanche un euro. Queste sono state le sue parole:

Mia moglie è molto più ricca di me, ma siccome è libanese, in Libano le donne devono essere trattate come principesse, quindi le donne devono spendere tutto. Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro, perché deve essere trattata come una principessa.

Tuttavia, nel corso dell’ultimo periodo, la coppia sta affrontando alcune difficoltà per via dei problemi di salute della loro figlia. Infatti, quest’ultima, per oltre 20 giorni avrebbe avuto la febbre alta. Oltre a dichiarare di essere stata sottoposta ad accertamenti medici, entrambi non hanno fatto emergere ulteriori dettagli in merito alla questione.