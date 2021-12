Una lunga e sentita lettera d'amore per sua figlia e per la vita che gli ha dato un regalo così grande: tutta la felicità di Francesco Sarcina

Giornate davvero dorate per Francesco Sarcina e per la sua compagna Nayra Garibo. Il cantante del gruppo Le Vibrazioni e la modella 25enne messicana, infatti, hanno da poche ore abbracciato per la prima volta la piccola Yelaiah, loro prima figlia insieme. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso musicista, che ha pubblicato un post molto tenero sul suo account Instagram.

Credit: frasarcina – Instagram

Una gioia davvero incontenibile per il cantante che, con il suo gruppo Le Vibrazioni, ha fatto cantare e saltare milioni di persone in tutta Italia.

Ieri, sul profilo Instagram di Sarcina è apparsa la prima foto della sua terzo genita, la prima insieme alla sua attuale compagna, la modella 25enne messicana Nayra Garibo.

Il cantante ha affidato l’annuncio ai suoi canali social. In particolare, su Instagram ha pubblicato uno scatto che ritrae la neonata stretta stretta al petto del suo papà. In didascalia è possibile notare una gioia davvero infinita per Francesco, che ha scritto queste parole:

E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà e’ qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita 🌟

Francesco Sarcina, la storia con Nayra e gli altri figli

Credit: frasarcina – Instagram

Yelaiah, come anticipato, è la terza figlia per Francesco Sarcina. Il cantante era già diventato padre per la prima volta ben 14 anni fa, quando da una sua relazione dell’epoca era nato Tobia.

Quella relazione era poi finita e il cantante aveva conosciuto, si era innamorato e aveva sposato Clizia Incorvaia. Con lei aveva dato anche alla luce la piccola Nina che oggi ha sei anni. Il matrimonio era finito dopo che lei lo aveva tradito con Riccardo Scamarcio, che tra l’altro era il loro testimone di nozze.

Credit: frasarcina – Instagram

In un viaggio in Messico che Sarcina ha fatto dopo il divorzio, ha conosciuto proprio la splendida Nayra Garibo, di 25 anni più giovane. Con lei ha ritrovato una serenità perduta che oggi, con la nascita della piccola Yelaiah, diventa più stabile che mai.