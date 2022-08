Francesco Totti avvistato in aeroporto con Noemi Bocchi: l’indiscrezione

Sul web spunta la prima foto insieme di Francesco Totti e Noemi Bocchi in aeroporto

Dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Ilary Blasi, Francesco Totti è sempre al centro di nuovi gossip che lo vedono protagonista. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, il calciatore avrebbe una relazione clandestina con Noemi Bocchi. Di recente è spuntata una foto che li ritrae insieme in aeroporto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La presunta frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi si arricchisce sempre più di dettagli. Questa volta a svelare un nuovo retroscena sulla loro presunta relazione clandestina è stato il giornale “Leggo” il quale ha pubblicato una foto del calciatore che lo ritrae insieme alla sua presunta compagna.

Lo scatto in questione risale allo scorso gennaio e mostra l’ex capitano della Roma in compagna di una donna con i capelli biondi e altre due persone. La donna in questione ha il viso coperto dalla mascherina. Tuttavia, sembra essere proprio la probabile fiamma dell’ex marito di Ilary Blasi.

Nonostante ancora non sia giunta nessuna conferma o smentita dai diretti interessati, sembra ormai chiaro che tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sia scattata la scintilla. Secondo gli ultimi gossip, sembra che la coppia stia trascorrendo l’estate insieme in maniera segreta. Infatti, a pizzicarli in vacanza sul litorale romano è stato il “Messaggero”.

Francesco Totti: cosa prevede l’accordo preso con Noemi Bocchi

Non è tutto. Gli ultimi aggiornamenti rivelano che l’ex calciatore e la sua presunta fiamma abbiano preso un accordo. Quest’ultimo prevede di mantenere segreta la loro relazione fino ad una data precisa, precisamente fino a quando non saranno concluse le pratiche di separazione con Ilary Blasi. Infatti, solo dopo questo momento i due potranno uscire alla luce del giorno.