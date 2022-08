Francesco Totti e Noemi Bocchi, c’è un accordo segreto tra i due? Ecco quando usciranno allo scoperto

L'accordo in questione dovrebbe stabilire quando i due potranno uscire allo scoperto

Ormai sembrano non esserci più dubbi: Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia. Nonostante i due facciano di tutto per nascondersi, i paparazzi sono sempre a lavoro ed ogni giorno trapelano dettagli riguardo la loro relazione. In queste ultime ore il ‘Messaggero’ ha pubblicato la notizia secondo cui la coppia avrebbe un accordo segreto che stabilisce quando potranno uscire allo scoperto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno un accordo segreto? Secondo il ‘Messaggero’ la coppia avrebbe un patto che stabilisce quando potrà uscire allo scoperto. Stando a quando pubblicato dal giornale, Francesco Totti e Noemi Bocchi potranno farsi vedere insieme in pubblico quando le pratiche di divorzio con Ilary Blasi saranno terminate.

L’ex calciatore e la sua nuova fiamma starebbero trascorrendo le vacanze estive insieme. In questi giorni Francesco Totti si trova nella villa lasciata libera da Ilary a Sabaudia e, stando alle ultime indiscrezioni, pare che Noemi Bocchi abbia rinunciato alle sue vacanza in Sardegna per stargli accanto.

Francesco Totti e Ilary Blasi, a che punto è la separazione?

Dopo aver comunicato la loro intenzione di separarsi dopo be 17 anni d’amore, Francesco Totti e Ilary Blasi sono diventati i personaggi più chiacchierati di questa estate. Sono stati molto coloro che non hanno potuto fare a meno di chiedersi a che punto è la pratica di separazione.

A togliere ogni dubbio riguardo la questione è ancora una volta il ‘Messaggero’. Stando a quanto dichiarato dal giornale, pare che le pratiche di separazione tra l’ex calciatore e la conduttrice non siano ancora iniziate. Sembra che Ilary e Francesco avrebbero scelto per una separazione lampo con una negoziazione assistita.

Le pratiche verrano lavorate nel giro di un mese mezzo; chi di competenza lavorerà sodo alla spartizione di un vero e proprio impero economico con in ballo sette società le cui azioni sono intestate non solo a Francesco ma anche a Ilary Blasi.