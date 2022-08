Francesco Totti e Ilary Blasi, primo incontro dopo il divorzio: ecco quando ci sarà

Francesco Totti e Ilary Blasi sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di quest’ultima estate. La notizia della separazione ha fatto chiacchierare i principali giornali di cronaca rosa e ancora oggi sono molte le voci in circolazione attorno ai due. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che a breve il calciatore e la conduttrice si incontreranno per definire alcuni dettagli del divorzio.

Francesco Totti e Ilary Blasi pronti ad incontrarsi? Sono molte le voci in circolazione secondo cui a breve la showgirl e il calciatore si incontreranno con i rispettivi legali per stabilire gli accordi e definire i dettagli del divorzio. Stando alle indiscrezioni, pare che l’incontro tra i due ci sarà a settembre.

Questo è quanto scritto dal giornale ‘La Repubblica’ a riguardo:

Il primo incontro potrebbe tenersi già l’1 settembre, ma potrebbe anche slittare di qualche giorno.

I due, dunque, si godono gli ultimi giorni di vacanza per poi tornare a Roma. Qui l’ex coppia si incontrerà con i rispettivi legali.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la showgirl infuriata con il suo ex marito: il motivo

In questi ultimi giorni tutti non hanno potuto fare a meno di parlare della furia di Ilary Blasi. Pare che la conduttrice abbia scatenato tutta la sua furia contro il suo ex marito il quale avrebbe continuato a portare la loro bimba a casa della sua nuova presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi.

A riguardo, questo è quanto si legge dal settimanale ‘Chi’:

Totti ha provato, magari consigliato dagli amici, a starsene tranquillo a Sabaudia, in attesa di chiudere legalmente la storia con Ilary. A quel punto, infatti, sarebbe stato libero di vedere Noemi senza nascondersi. Ma i tempi dell’incontro con gli avvocati si sono dilatati. Ilary ha continuato la propria vacanza rigenerante, mentre il legale della conduttrice postava foto dal mare, lanciando il chiaro messaggio che, da parte loro, non c’era fretta.

In conclusione possiamo leggere: