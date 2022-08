Ilary Blasi ritrova Alfio, il gatto scomparso a Sabaudia: le sue parole

Nel corso delle ultime ore Ilary Blasi ha lanciato sulla sua pagina social un disperato appello. Il suo amato gatto Alfio è scomparso a Sabaudia. Dalla Croazia, dove Ilary si trova insieme a sua figlia Isabel, arrivano però buone notizie. Stando alle parole della showgirl, Alfio è tornato a casa.

Buone notizie per Ilary Blasi. In queste ultime ore la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha rivolto un appello ai suoi followers in quanto il suo amato Alfio, il gatto Sphynx a cui la showgirl è molto legata, era scomparso a Sabaudia. La vicenda della scomparsa del micio si è conclusa nel migliore dei modi.

Alfio, infatti, è stato ritrovato ed è tornato finalmente a casa. Per dare l’annuncio del ritrovamento del suo amato gatto, anche questa volta Ilary Blasi ha scelto la sua pagina Instagram. Queste sono state le parole scritte dalla showgirl in occasione del recupero del micio:

Grazie a tutti! Alfio è stato trovato, in particolare voglio ringraziare la Dott.ssa Sangiorgio e la signora Alessandra.



Ilary Blasi e i gatti: un amore senza fine

Tutti conoscono il grande amore di Ilary Blasi verso i gatti. La conduttrice dell’Isola dei Famosi pare abbia una passione per i gatti di razza Sphynx. Sono questi gatti molt particolari in quanto caratterizzati dall’assenza di peli.

Proprio per il loro aspetto, molti non apprezzano questi gatti i quali dimostrano di essere molto docili, oltre che presentare moltissime qualità. Per chi non ne fosse a conoscenza, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ne ha due: Donna Paola, arrivata in famiglia nel 2019 e Alfio, accolto lo scorso anno.

Sono stati molti coloro che si sono impegnati nella ricerche di Alfio durante le ore della sua scomparsa. Dopo ore di ansia e di grande preoccupazione, Ilary può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il micio è tornato a casa e presto sarà fra le braccia della sua amata mamma umana.