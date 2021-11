Di recente Ilary Blasi è partita per la Lapponia con i suoi amici. Per il suo viaggio da sogno la celebre showgirl ha deciso di soggiornare un villaggio di lusso caratterizzato da igloo con tetto di vetro da cui ammirare il panorama finlandese. Stiamo parlando del Northern Lights Village. Ma quanto costa una notte qui? Scopriamolo insieme!

Ilary Blasi è sempre in viaggio per il mondo e rende partecipi tutti i suoi fan delle sue esperienze attraverso il suo account social. Come destinazione questa volta la moglie di Francesco Totti ha optato per la Finlandia ed ha scelto di soggiornare in un villaggio extra lussuoso. Ecco tutti i dettagli.

Attualmente Ilary Blasi si trova in Lapponia insieme ai suoi due amici: si tratta di Luca Tommasini, direttore artistico di X Factor, e Enio Meloni, autore tv. Il gruppo ha scelto di soggiornare in un resort da sogno ed extra di lusso dove possono ammirare la meravigliosa aurora boreale.

Al Northern Lights Village in Lapponia le cabine sono immerse nella bellissima atmosfera finlandese e permettono di vedere il panorama grazie al tetto di vetro. All’interno delle igloo c’è una camera da letto panoramica, bagno ensuite, wi fi e servizi di ogni tipo.

Non è tutto. A distanza di pochi metri dal resort da sogno c’è anche un ristorante, un negozio ed una spa. Inoltre, il villaggio permette ai loro clienti di vivere esperienze nella neve uniche per esplorare il territorio della Lapponia. Senza alcuna ombra di dubbio, la ricerca dell’aurora boreale è il tour più richiesto dai turisti.

Il Northern Light Village in Lapponia offre diverse tipologie di soggiorno. Per quanto riguarda i costi di una notte nel resort extralussuoso, la somma è da capogiro. Infatti un pacchetto da tre notti nella igloo dovrebbe aggirarsi intorno ad un prezzo pari a 1438 euro. Probabilmente, per il suo viaggio da sogno, la moglie di Francesco Totti avrà optato proprio per questa tipologia si soggiorno.