Francesco Totti e Ilary Blasi, spunta un nuovo retroscena: ecco cosa fanno quando devono dirsi qualcosa sui figli

Non si ferma il gossip su Francesco Totti e Ilary Blasi. La notizia della separazione tra l’ex calciatore e la conduttrice fa ancora oggi chiacchierare i principali giornali di cronaca rosa. Sono molti i retroscena che spuntano ogni giorno e che dimostrano che ormai i rapporti tra i due sono più freddi che mai.

Fonti vicine a Francesco Totti e Ilary Blasi svelano tra la conduttrice il l’ex capitano giallo rosso c’è molta tensione. Stando alle indiscrezioni, pare che Francesco e Ilary non si rivolgano ormai nemmeno più parola. Per questo motivo molti si sono chiesti come fanno quando devono comunicarsi qualcosa sui loro figli.

Fonti vicino all’ex coppia hanno svelato che quando devono dirsi qualcosa sui figli, Ilary e Francesco comunicano tramite WhatsApp. Questo è l’ennesimo indizio che dimostra che i rapporti tra i due sono più gelidi che mai. Nonostante ciò, la coppia vive ancora nella villa all’Eur, abbastanza grande da permettere ai due di vivere separati.

Francesco Totti e Ilary Blasi, arriva la vendetta dell’ex calciatore su Instagram: ecco cosa ha fatto

In quest’ultimo periodo Francesco Totti e Ilary Blasi si ritrovano costantemente ad essere i protagonisti principali del gossip. A tutti non è passato inosservato il gesto che l’ex calciatore ha commesso nei confronti delle sorella della sua ex moglie.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Francesco Totti abbia deciso di smettere di seguire su Instagram le sorelle della sua ex moglie, Silvia e Melory, insieme ai loro rispettivi mariti, Ivan e Tiziano.

Pare dunque che l’ex capitano giallo rosso abbia deciso di tagliare i ponti con tutta la famiglia di Ilary. Prima della separazione, la sorella di Ilary Blasi, Silvia, si occupava di gestire il profilo social dell’ex calciatore. Il marito Ivan, invece, gestiva una delle società delle sue società. Ormai è evidente che tra Ilary e Francesco i rapporti sono più freddi che mai tanto che i due non si rivolgono più parola.