Nuovo look per Chanel Totti, la figlia di Francesco e Ilary somiglia sempre di più a sua madre

Mamma e figlia diventano sempre più simili: ecco il nuovo look di Chanel che non è passato inosservato

La notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far chiacchierare. Sono molti i retroscena che ogni giorno emergono sulla coppia, così come i gossip sui loro figli. Nel corso delle ultime ore il nome di Chanel Totti è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa per un cambio look che non è passato inosservato.

Chanel Totti sempre più simile a mamma Ilary. In questi giorni sono emersi alcuni scatti in cui tutti non hanno potuto fare a meno di notare la grande somiglianza che c’è tra mamma e figlia. Di recente la ragazza ha optato per un cambio look che non è di certo passato inosservato.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha deciso di schiarire i suoi capelli, optando per un biondo che la rende molto simile a sua mamma. Chanel ha infatti condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che sta facendo chiacchierare i principali giornali di cronaca rosa.

Chanel Totti cambia look, la somiglia con mamma Ilary è incredibile

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che la ritrae in compagnia di sua mamma. Nella foto in questione mamma e figlia si trovano dal parrucchiere, in zona Eur di Roma.

Il biondo chiaro e la piega perfetta rendono molto simile Chanel a Ilary Blasi. Anche la secondogenita di Francesco e Ilary, così come gli altri fratelli, sono stati inondati dal gossip in seguito alla notizia della separazione dei loro genitori.

Stando alle indiscrezioni, pare che tutti e tre i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi abbia mantenuto un ottimo rapporto con i loro genitori. A dimostrazione di ciò, il settimanale ‘Chi’ ha condiviso qualche giorno fa degli scatti che li ritraggono al compleanno del loro papà in un ristorante di Roma dove era presente anche Noemi Bocchi.