Francesco Totti e Noemi Bocchi, spunta la prima foto di coppia: ecco dove sono stati paparazzati i due

Ormai Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più. Nel corso delle ultime ore la coppia è finita di nuovo al centro del gossip per uno scatto che sta facendo il giro del web. Il settimanale ‘Diva e Donna’ ha infatti immortalato Francesco e Noemi nello stesso ristorante in cui l’ex calciatore chiese a Ilary Blasi di sposarlo.

Non ci sono più dubbi: Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia a tutti gli effetti. In queste ultime ore il settimanale ‘Diva e Donna’ ha pubblicato alcuni scatti che ritrae insieme i due che fino ad ora sono stati sempre fotografati separatamente per non alimentare ulteriormente il gossip.

I due sono stati paparazzati nel ristorante di Santa Severa. Questo è un locale molto noto al calciatore dal momento che qui veniva spesso con la sua ex moglie. Inoltre, proprio in questo ristorante Francesco Totti chiese a Ilary Blasi di sposarlo.

Lo scorso 27 settembre Francesco Totti ha spento 46 candeline. L’ex calciatore ha deciso di festeggiare il suo compleanno insieme ai suoi affetti più cari. Non poteva dunque mancare Noemi Bocchi. Lo scatto in questione, infatti, risale proprio al giorno della festa di compleanno organizzata dall’ex capitano della Roma.

Stando a quanto dichiarato dal giornale il ‘Messaggero, pare che Francesco Totti abbia baciato la sua nuova compagna in presenza dei figli Cristianeggino, Chanel e Isabel. Dopo i numerosi gossip in circolazione, ormai non ci sono più dubbi: Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia a tutti gli effetti.

Nel frattempo sono molti i retroscena che stanno emergendo per quanto riguarda la separazione tra l’ex calciatore e Ilary Blasi. Pare che i due non riescano a trovare pacificamente un accordo, per questo si discuteranno tutti i dettagli del divorzio in tribunale.