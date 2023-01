Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami: ecco quanto costa il resort di lusso

Da quando hanno ufficializzato la loro relazione Francesco Totti e Noemi Bocchi sono diventati i personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. Come meta per le loro prime vacanze natalizie, Francesco e Noemi hanno scelto i Caraibi, le Bahamas e Miami. Non è passato inosservato il resort di lusso di Miami in cui l’ex calciatore e la sua compagna hanno soggiornato: tenetevi forte perché il prezzo è da capogiro.

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di trascorrere le loro prime vacanze natalizie tra i Caraibi, le Bahamas e Miami. A riguardo, però, c’è da dire che la coppia non era da sola ma in compagnia di Cristian, Chanel e Isabel, i figli che Francesco Totti ha avuto dalla sua ex moglie Ilary Blasi.

Per celebrare l’inizio del nuovo anno Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di volare a Miami. I due sono stati paparazzati, insieme ai figli di lui, sulle meravigliose spiagge di Miami. In questi giorni stanno emergendo alcuni dettagli riguardo il resort di lusso in cui la coppia ha soggiornato. Tenetevi forte perché il costo è davvero da capogiro.

Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami per festeggiare l’arrivo del 2023: ecco quanto costa il resort di lusso in cui hanno soggiornato

Stando a quanto emerso, pare che l’ex calciatore e la sua compagna abbiano soggiornato al The Setai, hotel che si trova a Miami Beach. Nel dettaglio, si tratta di un hotel che si affaccia sulla spiaggia privata in cui Francesco e Noemi, insieme a Cristian, Chanel e Isabel, hanno festeggiato l’arrivo del 2023.

Il resort di lusso in cui la coppia ha trascorso il Capodanno ha attirato subito l’attenzione degli amanti del gossip, soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Stando a quanto trapela sul web, pare che il costo richiesto per soggiornare nella struttura non sia alla portata di tutti.

Sul sito del resort è possibile notare che soggiornare in una suite all’Hotel Setai ha un costo che si aggira dai 920 ai 3300 euro a notte.