Noemi Bocchi, sapete chi è suo padre? Nessuno se lo aspettava

Il nome di Noemi Bocchi è iniziato a serpeggiare nel mondo del gossip nostrano da alcuni mesi, da quando Dagospia diede per primo la notizia di una crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Ora dopo l’annuncio della separazione tra la famosa coppia dopo 17 anni, Noemi Bocchi e Francesco Totti starebbero per sciogliere le riserve per uscire ufficialmente allo scoperto. Alcune foto già hanno immortalato l’ex capitano della Roma sotto casa di lei ma per il momento nessuna uscita pubblica insieme.

La coppia ha deciso di attendere il momento propizio, probabilmente una volta che Totti avrà risolto la situazione con Ilary ottenendo la separazione. Una scelta decisa di comune accordo anche per salvaguardare la privacy dei 3 figli.

Di Noemi Bocchi prima del gossip attorno a Totti si sapeva molto poco anche se era già un volto noto dei salotti della capitale. La ragazza, già sposata con Mario Caucci di cui ha avuto anche un figlio, proviene da una famiglia benestante che gli ha permesso di studiare presso i più prestigiosi istituti come l’Università Lumsa la cui retta si aggira intorno ai 6.100 euro annui.

Oggi è un’affermata designer floreale con ampie conoscenze sul mondo della botanica in generale. Un lavoro che adora e che gli sta permettendo di avere diverse soddisfazioni.

Noemi Bocchi e Francesco Totti: come si sono conosciuti

Chi ha permesso la conoscenza tra lei e Totti è stato un amico in comune, tale Alex Nuccetelli che nel corso di un evento presentò la ragazza all’ ex capitano della Roma.

Il rapporto tra Noemi e Francesco si sarebbe intensificato nel corso dei mesi, dopo che Francesco aveva scoperto alcuni messaggi compromettenti sul cellulare della moglie Ilary con un misterioso uomo milanese.

Da quel momento a quanto pare l’uomo non è riuscito a perdonare completamente la moglie e i problemi coniugali sono andati avanti.

La verità al momento la sanno soltanto loro anche se hanno annunciato che a breve potrebbero rompere il silenzio per raccontare la loro versione dei fatti. Pare che Ilary sia stata già assoldata da Verissimo e Silvia Toffanin per un’intervista.