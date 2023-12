Francesco Totti, l’amico lo difende: “Voleva salvare il matrimonio”

Nel corso delle ultime ore, Alex Nuccetelli, l’amico stretto di Francesco Totti, è intervenuto sulle dichiarazioni rilasciate da Ilary Blasi nel docufilm “Unica” per difendere l’ex calciatore. scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Venerdì 24 novembre 2023, su Netflix è uscito “Unica”, il docufilm in cui Ilary Blasi svela la verità sulla separazione con Francesco Totti. A distanza di circa due settimane dalle dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice de L’sola dei famosi, Alex Nuccetelli ha deciso di rompere il silenzio in merito alla vicenda.

Le parole dell’amico di Francesco Totti

L’amico e confidente di Francesco Totti si è reso protagonista di inediti retroscena sulla rottura tra l’ex capitano della Roma e la showgirl romana:

Fino a poco tempo fa lui era un menefreghista nei confronti della moglie, adesso si parla della troppa gelosia con lui che non voleva farla lavorare, che voleva farla vivere a Roma. Io credo che siano elementi sintomatici di un uomo che voglia salvare il matrimonio, ma non con le parole bensì con i fatti

Secondo il diretto interessato, l’ex capitano della Roma avrebbe tentato di salvare il matrimonio con la sua ex moglie. Queste sono state le sue parole:

Se io devo farmi gli affari miei, non voglio mia moglie vicino. Se io voglio farmi un’altra vita, non voglio mia moglie vicino. Lei poi parla di un periodo antecedente l’ innamoramento con un’altra donna. Lui ha cercato di comunque di recuperare il matrimonio fino alla fine, non con le chiacchiere ma con i fatti. Francesco è sempre stato molto innamorato della moglie differente, cioè quello che ho sempre detto anche nelle televisioni statali, perché le altre, come saprai, non mi hanno mai dato il permesso di dire nulla.

In ogni modo, ad oggi Ilary Blasi e Francesco Totti hanno preso due strade diverse. L’ex calciatore della Roma ha ritrovato la serenità con la nuova compagna Noemi Bocchi. Stesso discorso per la conduttrice romana la quale di recente è finita al centro della cronaca rosa per via delle dichiarazioni rilasciate sulla fine del suo matrimonio. La donna replicherà alle parole di Alex Nuccetelli? Non ci resta che scoprirlo!